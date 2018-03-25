بالصور.. الجيش والشرطة يتسلمان لجان انتخابات الرئاسة

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الجيش

القوات المسلحة

الانتخابات

القوات الخاصة

الرئاسية

استلمت عناصر التأمين التابعة للقوات المسلحة، بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية اللجان ومقار الانتخابات، لتأمين الانتخابات الرئاسية.

وانتشرت عناصر القوات المسلحة، مدعومة بعناصر من القوات الخاصة والشرطة العسكرية، وذلك بالتعاون مع عناصر وزارة الداخلية، وتنظيم الكمائن، ونقاط التفتيش، ودفع الدوريات المتحركة، لتأمين محيط اللجان.

كما اتخذت عناصر الدعم من القوات الخاصة، الصاعقة والمظلات ووحدات التدخل السريع، أوضاعها للعمل كاحتياطيات، لدعم عناصر التأمين، ومنع أى محاولة من شأنها التأثير على العملية الانتخابية.

ووفرت القوات المسلحة، طائرات عسكرية، لنقل أعضاء الهيئات القضائية المختلفة إلى الأماكن النائية والمنعزلة، وذلك لتسهيل مهمة القضاة، يأتى ذلك فى إطار خطة القوات المسلحة، لتوفير مناخ آمن لجموع المصريين المشاركين فى الانتخابات الرئاسية.





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