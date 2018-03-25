  • الأحد 25 مارس 2018
  • بتوقيت مصر05:24 م
بحث متقدم
بلاغ ضد مجدي عبدالغني بسبب مباراة السنغال

مجدي عبدالغني يغادر معسكر المنتخب بسبب«فضيحة الفيديو»

البرلمان

تعديل الدستور على الطريقة الصينية

دبابة تي-90 "فلاديمير"

أقوى دبابة روسية تنضم للجيش المصرى

أوبر وكريم

بأوامر أمنية: «أوبر» و«كريم» بالمجان للناخبين

الجيش والشرطة يتسلمان لجان انتخابات الرئاسة

بالصور.. الجيش والشرطة يتسلمان لجان انتخابات الرئاسة

باسم يوسف

لماذا ألغت "النقض" تغريم باسم يوسف 100 مليون جنيه؟

حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين

"زكريا" ينفى لـ"المصريون" استقالته من "الصحفيين"

الاهلي

شاهد.. أول ظهور للاعبي الأهلي بالتيشيرت الجديد

ممدوح إسماعيل في مجلس الشعب

محامي الأذان: الإخوان وحلفاؤهم فشلوا لهذه الأسباب؟

صورة الخبر

لأول مرة.. مصر تتسلم 32 مليونا من أموال سويسرا

هجوم بـ«المولوتوف» على مسجد في ألمانيا

عرب وعالم

هجوم بـ«المولوتوف» على مسجد في ألمانيا
هجوم بـ«المولوتوف» على مسجد في ألمانيا

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

اعتداء عنصري على مسجد شمالي ألمانيا

#

مجهولون يلقون مولوتوف على مسجد بألمانيا

#

مجهولون يهجمون على مسجد بألمانيا بالزجاجات الحارقة

#

واشنطن تهدد موسكو بـ"عواقب دولية" وخيمة

ألمانيا

الاسلام

مسجد

المولوتوف

تعرض مسجد "يونس إمره" في مدينة كاسيل بولاية هاسين الألمانية، اليوم الأحد، لاعتداء بقنابل المولوتوف.

ووقع الاعتداء، على المسجد الذي يشرف عليه اتحاد الأتراك الأوروبيين، الساعة 4: 30 فجراً، بتوقيت ألمانيا، وأسفر عن أضرار مادية في المسجد الكائن ضمن مبنى مركز محسن يازجي أوغلو الثقافي.

وأظهرت مشاهد ملتقطة عبر كاميرات المراقبة الموجودة على أطراف المسجد، ضلوع 4 أشخاص في حادثة الاعتداء.

وأوضح مصطفى قوج، رئيس المركز الثقافي في كاسيل، أن المشاهد التي تُظهر الأشخاص الأربعة، تمّ تسليمها إلى الجهات الأمنية.

وأضاف قوج، أن المركز طالب قوات الأمن بالإسراع في إلقاء القبض على منفذي الاعتداء وإنزال العقوبات اللازمة بحقهم.

ومنذ مطلع العام الحالي، تعرض أكثر من 38 مسجدا لاعتداءات من هذا النوع.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مصر والبرتغال .. كلام في الرياضة والسياسة

جمال سلطان

سلفية الشيخ "فركوس" (2)

محمود سلطان

الانتخابات الرئاسية.. الحالية والقادمة‎

فراج إسماعيل

أهداف إفريقية في شبكة الجهل!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ساركوزى وكوشنر..يا شماتة الطغاة فينا

د. هشام الحمامي

ليسوا عشرة .. بل مائة وأكثر !

طه خليفة
شارك معنا

اخترنا لك

» «أردوغان» يعلن بدء عملية عسكرية في شمالي العراق
» مصرع 4 وإجلاء 250 آخرين في حريق ضخم بروسيا
» هجوم بـ«المولوتوف» على مسجد في ألمانيا
» بالفيديو.. متسول يتنكر في زي نسائي
» "رونالدو" يطلب هذا المبلغ للتجديد مع "الريال"
» راتب خيالي لـ"صلاح" في العقد الجديد مع "الريدز"
» احتجاز رئيس إقليم كتالونيا بألمانيا
» استبعاد "ميسى" من منتخب بلاده بسبب الإصابة
» خزينة الأهلي تنتعش بـ7 ملايين جنيه
» أديب: "أنا بقول نكت قبيحة"
» اكتشفت براءته بعد 31 عاما في السجن..ما السبب؟

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • مغرب

    06:14 م

  • فجر

    04:34

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018
طارق البشرى