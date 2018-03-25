» مصرع 4 وإجلاء 250 آخرين في حريق ضخم بروسيا

25 مارس 2018 - 04:28 م

لقي ثلاثة أطفال وامرأة مصرعهم، اليوم الأحد، جراء حريق ضخم شب بمركز تجاري في مدينة "كيميروفو" الروسية، فيما تم إجلاء 250 شخصًا من المبنى.

ونقلت وكالة "تاس" عن لجنة التحقيقات الروسية أن حوالي 20 شخصًا تضرروا جراء الحريق، من بينهم أطفال، مضيفة أنه تم العثور على أربعة جثث لامرأة و3 أطفال.

وقالت اللجنة إن جثث الضحايا عثر عليها ملقاة في غرفة الأطفال التابعة للمركز التجاري الترفيهي، وأشار إلى أنه تم فتح ملف جنائي في الحادث.