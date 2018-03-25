«مميش»: الانتهاء من مفاوضات موانئ دبي قريبًا

25 مارس 2018 - 04:37 م

عقد مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة الفريق مهاب مميش، اجتماعًا اليوم الأحد، لمناقشة الموقف الحالي للمشروعات والاستثمارات المقامة بالقطاعين الشمالي والجنوبي، وما تم الانتهاء منه في تطوير بعض المناطق الصناعية وكذلك الموانئ.

وقال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية، إن معدلات تنفيذ الأعمال المقامة داخل المنطقة الاقتصادية تسير بنجاح كبير بالتوازي مع التسويق لمشروعات المنطقة خارجيا.

وأضاف الفريق مميش، أن المفاوضات مع موانئ دبي العالمية في مراحلها النهائية لتبدأ مرحلة جديدة من العمل خلال الشهر المقبل، مشيرا إلى العمل بالتوازي على جذب المستثمرين لإقامة مشروعات بمنطقة العين السخنة العالمية.

حضر الاجتماع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية وأعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة ونواب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية والشمالية.