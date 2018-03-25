  • الأحد 25 مارس 2018
  • بتوقيت مصر07:48 م
بحث متقدم
سد النهضة

الجيش الإثيوبي يشتري سندات سد النهضة

علاء مبارك

علاء مبارك يهاجم القضاء بعد حكم تبرئة والده

محمد صلاح

محمد صلاح يحسم مصيره مع ليفربول

"بيل ترو" مراسلة التايمز البريطانية

أول رد لمصر على واقعة طرد مراسلة «التايمز»

OLX

التسوق الإلكتروني القاتل.. للجريمة وجوه أخرى

لحظة وقوع الانفجار الإرهابي

كاميرا مراقبة ترصد لحظة محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية

نواب يدعون لإقالة وزير التنمية المحلية

بلاغ ضد مجدي عبدالغني بسبب مباراة السنغال

مجدي عبدالغني يغادر معسكر المنتخب بسبب«فضيحة الفيديو»

أوبر وكريم

بأوامر أمنية: «أوبر» و«كريم» بالمجان للناخبين

جيش السودان

السودان: جيشنا الوحيد الذي لم يخسر حربًا

«مميش»: الانتهاء من مفاوضات موانئ دبي قريبًا

قبلي وبحري

اجتماع مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
اجتماع مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

حنان نوح

أخبار متعلقة
#

جرعة مخدرات زائدة تورط 3 أصدقاء في قضية قتل

#

الصومال يصعد إجراءاته ضد الإمارات

#

شاهد.. نجوم بوليوود يشيعون الممثلة سريديفي كابور

#

حصر جميع المباني التراثية بالبحيرة

قناة السويس

الإسماعيلية

مهاب مميش

موانئ دبى

عقد مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة الفريق مهاب مميش، اجتماعًا اليوم الأحد، لمناقشة الموقف الحالي للمشروعات والاستثمارات المقامة بالقطاعين الشمالي والجنوبي، وما تم الانتهاء منه في تطوير بعض المناطق الصناعية وكذلك الموانئ.

وقال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية، إن معدلات تنفيذ الأعمال المقامة داخل المنطقة الاقتصادية تسير بنجاح كبير بالتوازي مع التسويق لمشروعات المنطقة خارجيا.

وأضاف الفريق مميش، أن المفاوضات مع موانئ دبي العالمية في مراحلها النهائية لتبدأ مرحلة جديدة من العمل خلال الشهر المقبل، مشيرا إلى العمل بالتوازي على جذب المستثمرين لإقامة مشروعات بمنطقة العين السخنة العالمية.

حضر الاجتماع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية وأعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة ونواب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية والشمالية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الانتخابات الرئاسية .. البحث عن الصورة و"اللقطة" !

جمال سلطان

سلفية الشيخ "فركوس" (2)

محمود سلطان

الانتخابات الرئاسية.. الحالية والقادمة‎

فراج إسماعيل

سيدة التوائم السبعة أولى برذاذ هذه الأموال !

طه خليفة

أهداف إفريقية في شبكة الجهل!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ساركوزى وكوشنر..يا شماتة الطغاة فينا

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» السودان: جيشنا الوحيد الذي لم يخسر حربًا
» النيابة تحقق مع محام و3 آخرين في حريق محكمة الصف
» مدافع ليفربول يقارن «صلاح» بـ «نيمار»
» إخلاء سبيل شقيقة باسم عودة بتهمة التعدي علي "ضابطة شرطة"
» أقوى دبابة روسية تنضم للجيش المصرى
» «الحضري» لـ«ميدو»: «متعرّضهاش على النت»
» «أردوغان» يعلن بدء عملية عسكرية في شمالي العراق
» مصرع 4 وإجلاء 250 آخرين في حريق ضخم بروسيا
» هجوم بـ«المولوتوف» على مسجد في ألمانيا
» مقتل اثنين في انفجار ضخم بالقرب من مقر البرلمان الصومالي
» بالفيديو.. متسول يتنكر في زي نسائي

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • فجر

    04:33 ص

  • فجر

    04:34

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018