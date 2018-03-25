أقوى دبابة روسية تنضم للجيش المصرى

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دبابة تي-90 "فلاديمير"
دبابة تي-90 "فلاديمير"

خالد الشرقاوي

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أقوى دبابة روسية

يستعد الجيش المصري، لامتلاك أقوى دبابة روسية من طراز "تي – 90"، والتي يطلق عليها اسم "فلاديمير".

وتعتزم شركة "أورال فاغون زافود" الروسية، إنشاء شركة لتجميع الدبابات، برخصة روسية، من طراز "تي- 90 أس" في مصر.

وستعمل مصر على تجميع 400 دبابة، حيث تعد هذه الدبابة من أقوى الدبابات الروسية في القرن الـ"21"، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

تعد دبابة تي -90 "فلاديمير" دبابة القتال الروسية الرئيسية، وسميت الدبابة على اسم مصممها فلاديمير ايفانوفيتش بوتكين.

وفي الفترة من 2001 إلى 2010، أصبحت هذه الدبابة الأكثر مبيعاً في العالم، حيث بلغ سعر شراء" تي – 90" بموجب عقود التسليم للقوات المسلحة الروسية 70 مليون روبل، وبعد عام واحد فقط أصبح سعرها 118 مليون روبل، ما يعادل حوالي 4 ملايين دولار.

دخلت الدبابة "تي-90" الخدمة في القوات الروسية أواخر عام 1992، وهي تعديل للدبابة "تي – 72" السوفيتية، حيث بدأ تصميم "فلاديمير" في عام 1989 تحت قيادة المهندس السوفيتي فلاديمير ايفانوفيتش بوتكين.

يبلغ وزن الدبابة 46.5 طن، وهي مزودة بمدفع عيار 125 ملم، وبمحرك ديزل ذي 12 إسطوانة بقوة 1000 حصان (بالنسبة للمحرك V-96 اختياري)

وبين أهم أسلحة الدبابة، مدفع رشاش من عيار 125 ملم قادر على إطلاق قذائف خارقة وجوفاء شديدة الانفجار عن بعد، وصواريخ موجهة من طرازي "ريفليكس" و"كوبرا"مضادة للدبابات والدروع بأنواعها والمروحيات.

أما منظومة التحكم بنيران الدبابة، فتتفوق في مواصفاتها على جميع مثيلاتها الأجنبية، حيث تحتسب سرعة الدبابة أو الهدف ودرجة حرارة الجو وسرعة الريح والضغط الجوي وزاوية ميلان المدفع وعوامل إضافية أخرى قبل الإطلاق، ما يتيح تدمير أي هدف بطلقة واحدة.


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