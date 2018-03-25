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«أردوغان» يعلن بدء عملية عسكرية في شمالي العراق

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أردوغان
أردوغان

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العراق

أردوغان

سنجار

عملية عسكرية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بدء عملية عسكرية في منطقة سنجار شمالي العراق.

وقال أردوغان: "قلنا إننا سوف ندخل سنجار شمالي العراق أيضا والآن بدأت العمليات العسكرية هناك"، بحسب وكالة "الأناضول" التركية.

وأضاف، "سنحقق أهداف العملية غصن الزيتون من خلال السيطرة على مدينة تل رفعت أيضا خلال وقت قصير".

وتابع "على الولايات المتحدة أن تتسلم السيطرة في منبج من تنظيم بي كا كا الإرهابي، وتسليم المنطقة إلى أصحابها الحقيقيين وفي حال عدم إخراج التنظيم منها، فإننا سنضطر لتحقيق ذلك مع سكان المنطقة".

??ونقلت الوكالة عن الرئيس القول "إننا نحارب الإرهابيين في الداخل والخارج، نحن لسنا دولة احتلال وهمنا الأكبر هو مكافحة الإرهابيين".


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