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«مميش»: الأرصفة الجديدة في شرق بورسعيد أوشكت على الانتهاء

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اجتماع مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
اجتماع مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

حنان نوح

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الهيئة الهندسية

الفريق مهاب مميش

ميناء شرق بورسعيد

المنطقة الإقتصادية لقناة السويس

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية، إن معدلات التنفيذ في الأعمال بالأرصفة الجديدة في شرق بورسعيد أوشكت على الانتهاء بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لافتا إلى أن ميناء شرق بورسعيد واحدا من أهم مراكز توزيع الحاويات من خلال شبكة من سفن الروافد مما يزيد من الدخل بالعملة الصعبة لخزانة الدولة.

وأشار الفريق مميش، إلى أن ميناء شرق بورسعيد تبلغ استثماراته 1,8 مليار دولار ويوفر 8000 فرصة عمل مباشرة، مضيفا أن سبتمبر المقبل وبعد الإنتهاء من إنشاء الأرصفة البحرية الجديدة وأعمال التكريك واختيار أفضل المشغلين للأرصفة سيقوم كل مشغل بالبدء الفوري  في تجهيز الأرصفة بالأوناش وإعداد الساحات الخلفية خلف الرصيف البحري للبدء الفوري في تشغيل الأرصفة واستقبال السفن بالمنطقة.

جاء ذلك خلال إجتماع مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة الفريق مهاب مميش، إجتماعًا اليوم الأحد، لمناقشة الموقف الحالي للمشروعات والاستثمارات المقامة بالقطاعين الشمالي والجنوبي، وما تم الانتهاء منه في تطوير بعض المناطق الصناعية وكذلك الموانئ.

حضر الاجتماع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية وأعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة ونواب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية والشمالية.

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