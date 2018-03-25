عرض مغرٍ من «ليفربول» للإبقاء على «صلاح»

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محمد صلاح

ليفربول

صلاح

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عن استعداده لتقديم تعاقد جديد مع محمد صلاح لدرء أي اهتمام محتمل في عروض الصيف.

وأكد تقرير نشره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الأحد، أن صلاح تمكن من جذب الانتباه إليه منذ مباراته على استاد أنفيلد، والتي زادت ارتباط جماهير ريال مدريد باللاعب المصري، بعد تسجيل هدفه الرائع.

وعلى الرغم، من أن صلاح، أعرب عن سعادته في "أنفيلد" و"ليفربول"، إلا أن ناديه الحالي يريد أن يخمد أي تكهنات حول صفقة انتقال جديدة له عن طريق عقد صفقة جديدة معه تصل إلى 200 ألف جنيه استرليني في الأسبوع.

ووفقا لتقرير نشرته "ميرور" البريطانية، أكد أن "صلاح" على عكس "فيليب كوتينهو" الذي اضطر إلى الانتقال إلى برشلونة، فإن اللاعب المصري يحرص على البقاء وإثبات نفسه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان صلاح ، انضم إلى ليفربول في الصيف الماضي مقابل 34 مليون جنيه استرليني، ووقع صفقة "طويلة الأجل" تبلغ قيمتها نحو 90 ألف جنيه استرليني في الأسبوع.

ومع ذلك، وفقًا لهذه التقارير، فإن ليفربول على استعداد الدفع للنجم المصري أكثر من ضعف راتبه لدرء صفقات محتملة من أندية مثل ريال مدريد، وذلك من خلال توقيع عقد بقيمة 200 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا سيأخذ صلاح إلى منطقة أفضل 10 لاعبي كرة قدم مدفوعي الأجر في الدوري الإنجليزي الممتاز، على مستوى ديفيد دي جيا وإيدن هازارد.

وإن كان لا يزال أقل بكثير من الراتب الأعلى والذي تصل قيمته إلى 350 ألف جنيه استرليني في الأسبوع المدفوع إلى أليكسيس سانشيز من قبل مانشستر يونايتد.


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