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نجل«القذافي»: مستعد للشهادة ضد «ساركوزي»

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نجل معمر القذافي
نجل معمر القذافي

وكالات

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الإفراج عن رئيس فرنسا الأسبق «ساركوزي»

ليبيا

فرنسا

ساركوزى

نجل القذافي

رحب سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، في مقابلة مع موقع "أفريكا نيوز"، الناطق بالإنجليزية، بتوقيف فرنسا الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، بتهمة تلقي أموال غير شرعية كتبرعات لحملته الانتخابية عام 2007 من القذافي، بلغت قيمتها 50 مليون يورو.

وقال إنه علي استعداد لتقديم أدلة تدين ساركوزي. وقال إن هناك عدة شهود مستعدين للشهادة أمام المحكمة ضد ساركوزي، ومن بينهم عبد الله السنوسي، مدير المخابرات الليبية الأسبق، وصالح بشير الرئيس التنفيذي لمجموعة "ليبيا للاستثمارات".

وأضاف أنه هو أيضًا مستعد للشهادة، إذ أنه حضر تسلم مدير مكتب ساركوزي للدفعة الأولي من الأموال.

واتهم سيف الإسلام، ساركوزي، بأنه "مجرم حرب" ومسئول عن الإرهاب والهجرة غير الشرعية بليبيا، ودعا الرئيس الفرنسي إيمانيويل ماكرون لتصحيح ما قام به ساركوزي من جرائم في ليبيا."

وعبر سيف الاسلام عن رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية، وقال إنه يأمل أن يتم تنظيم الانتخابات سريعا.

وحذر من ان أطرافا لم يسمها في الداخل والخارج تريد الإبقاء علي حالة الفوضي الموجودة في ليبيا.

وطبقا لسيف الاسلام فان السنوسي لديه تسجيلا للقاء القذافي وساركوزي قبيل الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 2007.


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