ضابط شرطة يستولي علي 100 ألف جنيه من مواطن

25 مارس 2018 - 06:01 م

أمر المستشار أشرف عاصم، قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، اليوم الأحد، بتجديد حبس ضابط شرطة 15 يومًا على ذمة التحقيق؛ زعم عمله في جهاز الأمن الوطني؛ للنصب على شخص.

كان قسم شرطة أول مدينة نصر، قد تلقي بلاغًا من مواطن أفاد بتعرضه للنصب على يد ضابط أوهمه بقدرته على تسفيره للعمل بالخارج، وحصل منه على 100 ألف جنيه.

تبين من التحريات صحة البلاغ، وأن المتهم ضابط شرطة ادعى عمله بالأمن الوطنى، وأوهم المجني عليه بقدرته على توفير فرصة عمل له في الخارج، وأمكن ضبطه في أحد الأكمنة.