«البوص» يتسلم قيادة قوات تأمين الانتخابات ببنى سويف

25 مارس 2018 - 06:08 م

تسلم اللواء أركان حرب حسين البوص مدير الحرب الكيميائية، قيادة قوات تأمين الانتخابات الرئاسية ببنى سويف، والتي وتضم اللواءات محمد هاني عبده "قوات تأمين المحافظة، عبد السلام أحمد شفيق قائد مركز التأمين الإنتخابي، مجدي إبراهيم محمد مساعد مدير الحرب الكيميائية، وذلك بالتنسيق مع قوات الشرطة بقيادة اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف والعقيد محمود عبدالمجيد بشير المستشار العسكري للمحافظة تفقد المحافظ شريف حبيب ومدير الحرب الكيمائية ومدير أمن بني سويف عدد من لجان الانتخابات بمدينة بني سويف.

وشملت مقار اللجان بمدارس: الهلال الابتدائية، الثانوية بنات الجديدة، الصفا، الشهيد محمد عصام الدين سرور، خاتم المرسلين، محمد متولى الشعراوي، الشهيد أنور السادات، الشهيد مينا عزت، بالإضافة إلى اللجان الانتخابية بنادي المعلمين والساحة الشعبية ، وذلك للاطمئنان على تأمين المقار الانتخابية، والإجراءات الأمنية المكثفة حول محيط اللجان لتأمين العملية الانتخابية وتوفير المناخ المناسب للناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وتم التأكد من توافر كل التسهيلات اللازمة لمساعدة كبار السن، وذوى الإعاقة من توافر كراسي متحركة، ومراعاة أن تكون اللجان في الدور الأرضي أو الأول، مع مراجعة كافة وسائل الأمن والسلامة بالمقار واللجان الانتخابية من وسائل التهوية المناسبة، وطفايات الحريق ومبردات المياه، وتوافر مولدات الكهرباء لاستخدامها عند الحاجة، بالإضافة إلى التأكد من توافر وسائل الراحة للسادة القضاة باللجان وغيرها من الاستعدادات والإجراءات اللازمة لخروج الانتخابات بالشكل اللائق.

تجدر الإشارة، إلى أن محافظة بني سويف، وضعت خطة بالتنسيق مع مكتب المستشار العسكري ومديرية الأمن والجهات الأمنية المعنية وكافة القطاعات الخدمية لضمان الاستعداد الكامل للعملية الانتخابية، وتم مراجعة تنفيذ كافة الاستعدادات من خلال الزيارات الميدانية المتواصلة للمقار واللجان الانتخابية بالمدن والقرى، حيث يبلغ عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت على مستوى المحافظة مليون و748 ألف ناخب وناخبة موزعين على 482 مقراً انتخابياً بإجمالي 514 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.