إجراءات لحماية «الرئاسية» من الإرهاب

25 مارس 2018 - 06:17 م

قال العميد حمادة القسط، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، إن هناك إجراءات أمنية سيتم تفعيلها لمواجهة أي أعمال إرهابية من قبل عناصر مأجورة خلال فترة الانتخابات، خاصة وأن كل دول العالم والمؤسسات الدولية تنظر إليها نظرة خاصة، في ضوء دعوات المقاطعة، الأمر الذي سرد المصريون عليه بالمشاركة المكثفة.

وأضاف القسط لـ"المصريون": "من المنتظر أن تشهد الانتخابات الرئاسية محاولات من قبل جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها لعرقلة العرس الانتخابي، إلا أن الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب من خلال التنسيق بين لجنة الدفاع والأمن القومي والأجهزة الأمنية ستحول دون نجاحهم في تحقيق أهدافهم"، واصفًا حادث الإسكندرية الإرهابي أمس بأنه "حادث عابر، ولن يتكرر خلال الانتخابات الرئاسية".

وقامت عناصر مجهولة، بتفخيخ سيارة أمام المسرح الروماني بمحافظة الإسكندرية، وتفجيرها أثناء مرور موكب مدير أمن المحافظة، الأمر الذي أسفر عنه استشهاد شخصين وإصابة ما يقرب من عشرة أشخاص، ونجاة مدير أمن من الحادث الإرهابي، والذي يرجح تنفيذه من قبل ولاية تنظيم سيناء الإرهابي، التابع لتنظيم "داعش".