  • الأحد 25 مارس 2018
  • بتوقيت مصر07:48 م
بحث متقدم
اللواء أبو بكر الجندي

«بطل المصادمات».. اعتذر للصعايدة فهل يعيدها مع النواب؟

سد النهضة

الجيش الإثيوبي يشتري سندات سد النهضة

علاء مبارك

علاء مبارك يهاجم القضاء بعد حكم تبرئة والده

محمد صلاح

محمد صلاح يحسم مصيره مع ليفربول

"بيل ترو" مراسلة التايمز البريطانية

أول رد لمصر على واقعة طرد مراسلة «التايمز»

OLX

التسوق الإلكتروني القاتل.. للجريمة وجوه أخرى

لحظة وقوع الانفجار الإرهابي

كاميرا مراقبة ترصد لحظة محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية

نواب يدعون لإقالة وزير التنمية المحلية

بلاغ ضد مجدي عبدالغني بسبب مباراة السنغال

مجدي عبدالغني يغادر معسكر المنتخب بسبب«فضيحة الفيديو»

أوبر وكريم

بأوامر أمنية: «أوبر» و«كريم» بالمجان للناخبين

بالفيديو..

كاميرا مراقبة ترصد لحظة محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

آخر الأخبار

لحظة وقوع الانفجار الإرهابي
لحظة وقوع الانفجار الإرهابي

المصريون

أخبار متعلقة
#

برلماني: علينا التكاتف والوقوف بقوة مع الوطن

#

وزير الداخلية يتفقد موقع حادث انفجار الإسكندرية

#

"الحديدي" تفتح النار على الإخوان لهذا السبب

#

وزير الداخلية: حددنا منفذي تفجير الإسكندرية

تفجير

محاولة اغتيال

الإسكندرية

مدير الأمن

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من إحدى كاميرات المراقبة، يرصد لحظة انفجار السيارة المفخخة أثناء مرور موكب مدير أمن الإسكندرية، بشارع المعسكر الروماني، بمنطقة رشدي بالإسكندرية أمس.

ويظهر الفيديو وجود السيارة المفخخة خلف الأشجار على جانب الطريق، وانفجارها بشدة لحظة مرور الموكب.

وكانت وزارة الداخلية قد كشفت تفاصيل محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، صباح أمس السبت، عن طريق سيارة مفخخة.

وقالت الوزارة في بيان لها: "انفجرت عبوة ناسفة موضوعة أسفل إحدى السيارات على جانب الطريق بشارع المعسكر الروماني بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية أثناء مرور اللواء مدير أمن الإسكندرية مستقلاً سيارته".

وأضاف البيان: "أسفر ذلك عن استشهاد أحد أفرد الشرطة وإصابة أربعة آخرين، وحدوث تلفيات ببعض السيارات المتوقفة على جانبي الطريق".

واختتمت الداخلية بيانها قائلة: "على الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى محل الواقعة لاستكمال الفحص للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة".

وكشفت وزارة الصحة عن استشهاد 2 من الداخلية، هما رقيب شرطة على جلال، سائق سيارة حراسة مدير أمن الإسكندرية، والمجند عبدالله محمد، متأثرا بإصابته، وإصابة 4.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الانتخابات الرئاسية .. البحث عن الصورة و"اللقطة" !

جمال سلطان

سلفية الشيخ "فركوس" (2)

محمود سلطان

الانتخابات الرئاسية.. الحالية والقادمة‎

فراج إسماعيل

سيدة التوائم السبعة أولى برذاذ هذه الأموال !

طه خليفة

أهداف إفريقية في شبكة الجهل!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ساركوزى وكوشنر..يا شماتة الطغاة فينا

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» السودان: جيشنا الوحيد الذي لم يخسر حربًا
» النيابة تحقق مع محام و3 آخرين في حريق محكمة الصف
» مدافع ليفربول يقارن «صلاح» بـ «نيمار»
» إخلاء سبيل شقيقة باسم عودة بتهمة التعدي علي "ضابطة شرطة"
» أقوى دبابة روسية تنضم للجيش المصرى
» «الحضري» لـ«ميدو»: «متعرّضهاش على النت»
» «أردوغان» يعلن بدء عملية عسكرية في شمالي العراق
» مصرع 4 وإجلاء 250 آخرين في حريق ضخم بروسيا
» هجوم بـ«المولوتوف» على مسجد في ألمانيا
» مقتل اثنين في انفجار ضخم بالقرب من مقر البرلمان الصومالي
» بالفيديو.. متسول يتنكر في زي نسائي

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • فجر

    04:33 ص

  • فجر

    04:34

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018