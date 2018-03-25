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«المركزى» يوقف تمويل الشركات والمنشآت المتوسطة

مال وأعمال

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

خالد الشرقاوي

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أعلن البنك المركزي، اليوم الأحد، التوقف عن منح تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات والمنشآت المتوسطة.

كان المركزي، أعلن في مارس 2017، إتاحة 10 مليارات جنيه على شرائح، من خلال البنوك، بسعر عائد 12% لتمويل رأس المال العامل للشركات المتوسطة التي تعمل في المجال الصناعي والتصنيع الزراعي والطاقة الجديدة والمتجددة.

وقال المركزي، في خطاب موجه للبنوك، اليوم الأحد، إنه "في ضوء نجاح المبادرة في تحقيق الأهداف المرجوة منها، واستنفاد المبلغ المتاح لها، سيتم التوقف عن منح تمويل جديد في إطار هذه المبادرة اعتبارًا من تاريخه"، مطالبًا البنوك العاملة في السوق، بالتوقف عن منح التسهيلات الائتمانية.

ولم يذكر المركزي، الأسباب التي دفعته لعدم زيادة المبلغ المخصص لتمويل تلك المشروعات ضمن المبادرة.

كان البنك المركزي، يقوم بتعويض البنوك عن فارق سعر العائد ضمن تلك المبادرة، ومنتصف فبراير 2018، خفض البنك المركزي، أسعار الفائدة بنسبة واحد بالمائة على الإيداع والإقراض، إلى 17.75 بالمائة، و18.75 بالمائة على التوالي.

وفي مارس 2017، أعلن المركزي المصري الموافقة على تعديل تعريف الشركات المتوسطة، وشمل التعديل رفع حجم مبيعات الشركات المتوسطة السنوية من 50 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه، وكان التعريف القديم للشركات المتوسطة يتراوح حجم مبيعاتها بين 20 و 100 مليون جنيه.

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