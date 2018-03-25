محمد صلاح يحسم مصيره مع ليفربول

25 مارس 2018 - 07:03 م

حسم نجم منتخب مصر وليفربول، محمد صلاح، مستقبله مع فريقه حيث قرر البقاء في "الأنفيلد" الموسم المقبل.

ووفقا لما نشره موقع "ليفربول إيكو" المهتم بأخبار مدينة ليفربول وناديها، أخبر صلاح رفاقه في الفريق أنه لن يذهب إلى ريال مدريد هذا الصيف أو حتى برشلونة، وأنه سيبقى مع الفريق الأحمر خلال الموسم المقبل.

وتسعى العديد من الأندية للتعاقد مع صلاح، وعلى رأسها ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان.

ويستعد مسئولو ليفربول لتعديل عقد صلاح وزيادة راتبه الأسبوعي من 90 إلى 200 ألف جنيه إسترليني.

ونجح صلاح في تسجيل 36 هدفا مع ليفربول هذا الموسم بمختلف المسابقات، كما انفرد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 28 هدفا.