  • الأحد 25 مارس 2018
  • بتوقيت مصر10:06 م
بحث متقدم
حازم عبدالعظيم وممدوح حمزة

ليبراليون ويساريون متهمون بـ «التحريض ضد الدولة»

الطالبة مريم ضحية الاعتداء الوحشي ببريطانيا

مصر تستدعي السفير البريطاني

احمد عز واحمد المغربي

أسباب استبعاد عز والمغربي من قائمة العقوبات الأوروبية

الحكومة تطلب زيادة سعر تذكرة المترو

حقيقة رفع سعر تذكرة المترو قريبًا

انتخابات الرئاسة

إغراءات وحوافز حكومية لدفع المصريين للتصويت غدًا

تفجير الإسكندرية

مقتل 6 متورطين في تفجير موكب مدير أمن الإسكندرية

حازم حسني: مصر أكبر من السيسي

هل يلحق «حسني» بـ«عنان» و«جنينة»؟

علاء مبارك

علاء مبارك يهاجم القضاء بعد حكم تبرئة والده

بلاغ ضد مجدي عبدالغني بسبب مباراة السنغال

مجدي عبدالغني يغادر معسكر المنتخب بسبب«فضيحة الفيديو»

أول حاملة طائرات تركية محلية الصنع

شاهد.. أول حاملة طائرات تركية محلية الصنع

قوة «مستعربين» إسرائيلية تختطف 4 فلسطينيين من الخليل

عرب وعالم

مستعربين
مستعربين

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

إسرائيل تعلن اعتقال شاب فلسطيني مشتبه بقتل حاخام

#

مرض مفاجيء لنتنياهو يؤجل اجتماعات وزارية

#

القبض على عامل أصاب أمين شرطة بطلق خرطوش بطنطا

#

«جمارك دمياط» تحبط تهريب نصف طن «دخان» إلى فلسطين

إسرائيل

فلسطين

الخليل

مستعربين

أفاد شهود عيان، بأن قوة خاصة إسرائيلية (مستعربين) اختطفت أربعة شباب فلسطينيين من مدينة الظاهرية جنوبي محافظة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان، إن قوة "مستعربين" إسرائيلية اقتحمت أحد المحال التجارية في المدينة، واختطفت أربعة شباب يعملون في تجارة السيارات، قبل أن تقودهم إلى جهة مجهولة، وفق وكالة "الأناضول".

ولم يتضح على الفور سبب اختطاف هؤلاء الشباب، لكن إسرائيل عادة ما تحاول تبرير مثل هذه العمليات بالقول إن المستهدفين "مطلوبين أمنيًا".

و"المستعربون" هم قوات خاصة إسرائيلية يتنكر أفرادها في لباس عربي، ويتقنون اللغة العربية، ونفذت مئات العمليات داخل الأراضي الفلسطينية، بينها عمليات اغتيال واعتقال.

ويقبع في سجون إسرائيل نحو 6500 معتقل فلسطيني، بينهم 62 امرأة و350 طفلاً، وفق بيانات فلسطينية رسمية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الانتخابات الرئاسية .. البحث عن الصورة و"اللقطة" !

جمال سلطان

سلفية الشيخ "فركوس" (2)

محمود سلطان

الانتخابات الرئاسية.. الحالية والقادمة‎

فراج إسماعيل

سيدة التوائم السبعة أولى برذاذ هذه الأموال !

طه خليفة

أهداف إفريقية في شبكة الجهل!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ساركوزى وكوشنر..يا شماتة الطغاة فينا

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. أول حاملة طائرات تركية محلية الصنع
» مقتل مهندس برمجيات بقنبلة في ظروف غامضة
» مصر تستدعي السفير البريطاني
» القضاء الإداري يصدر حكمه في قضية العلاوات الخمس
» إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر إلى مصر
» السعودية: 4 ملايين معتمر خلال الموسم الحالى
» التسوق الإلكتروني القاتل.. للجريمة وجوه أخرى
» بالصور.. حلايب تنهى استعدادها لانتخابات الرئاسة
» محمد صلاح يحسم مصيره مع ليفربول
» قوة «مستعربين» إسرائيلية تختطف 4 فلسطينيين من الخليل
» أقوى دبابة روسية تنضم للجيش المصرى

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • فجر

    04:33 ص

  • فجر

    04:34

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018