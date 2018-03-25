» قوة «مستعربين» إسرائيلية تختطف 4 فلسطينيين من الخليل

25 مارس 2018 - 07:33 م

أفاد شهود عيان، بأن قوة خاصة إسرائيلية (مستعربين) اختطفت أربعة شباب فلسطينيين من مدينة الظاهرية جنوبي محافظة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان، إن قوة "مستعربين" إسرائيلية اقتحمت أحد المحال التجارية في المدينة، واختطفت أربعة شباب يعملون في تجارة السيارات، قبل أن تقودهم إلى جهة مجهولة، وفق وكالة "الأناضول".

ولم يتضح على الفور سبب اختطاف هؤلاء الشباب، لكن إسرائيل عادة ما تحاول تبرير مثل هذه العمليات بالقول إن المستهدفين "مطلوبين أمنيًا".

و"المستعربون" هم قوات خاصة إسرائيلية يتنكر أفرادها في لباس عربي، ويتقنون اللغة العربية، ونفذت مئات العمليات داخل الأراضي الفلسطينية، بينها عمليات اغتيال واعتقال.

ويقبع في سجون إسرائيل نحو 6500 معتقل فلسطيني، بينهم 62 امرأة و350 طفلاً، وفق بيانات فلسطينية رسمية.