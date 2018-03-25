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«شينخوا»:

الانتخابات «تجديد للثقة» في الرئيس

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الانتخابات الرئاسية

السيسي

شينخوا

الاصلاحات الاقتصادية

اعتبرت وكالة الأنباء الصينية، "شينخوا"، الضوء على الانتخابات الرئاسية، أن الانتخابات الرئاسية في مصر بمثابة تجديد "ثقة" الشعب المصري بالرئيس عبدالفتاح السيسي، لاسيما أن لا يوجد منافسة قوية أمامه.

وبعد انسحاب أغلب المرشحين المحتملين من السباق الانتخابي، لم يبقي ألا سياسي غير معرف، هو موسى مصطفى موسى، رئيس حزب "الغد" كمنافس وحيد للسيسي.

وقال الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس: "لا يمكننا القول إن هناك منافسة انتخابية قوية، لأن منافسة السيسي مرشح غير معروف"، مضيفًا: "هذه الانتخابات هي تجديد لثقة الشعب المصري برئيسه الذي أنقذهم في مرحلة حرجة للغاية".

وأردف: "الرئيس السيسي كان أداؤه طيبًا خلال فترة رئاسته الأولى سواء على المستوى السياسي أو الاجتماعي".

وفي ظل ولاية السيسي، أشارت الوكالة إلى أن مصر بدأت في أواخر عام 2016 برنامجًا صارمًا للإصلاح الاقتصادي مدته ثلاث سنوات يعتمد على إجراءات التقشف ورفع دعم الوقود والطاقة وزيادة الضرائب، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار على مستوى البلاد.

وتم تشجيع خطة مصر للإصلاح، التي بدأت بتعويم الجنية المصري، بقرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ، تم تسليم نصفه بالفعل لمصر .

وأوضح سلامة أن "السيسي اتخذ خطوات هائلة في البناء والإصلاح الاقتصادي نأمل أن تستمر هذه الخطوات، وأعتقد أن الشعب المصري على علم بذلك".

ولفتت الوكالة إلى أن "الأمن تحسن في مصر بشكل كبير في ظل "السيسي" بعد سنوات من الفوضى السياسية والتحديات الأمنية ذات الصلة، على الرغم من موجة الإرهاب التي تقاتلها قوات الجيش والأمن المصرية في الوقت الراهن".

بينما يرى الدكتور سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بـ "الأهرام"، أن "المصريين بشكل عام يعتقدون أن النظام الحالي أنقذهم من الفوضى المماثلة التي حدثت في سوريا وليبيا واليمن".

وأضاف: "الهدف الحقيقي من الانتخابات الناجحة في مصر هو استقرار البلاد: المشاركة في التصويت تعني" نعم "لأمن مصر واستقرارها".

وتابع: "الشيء الأكثر أهمية هو أن يخرج المواطن ويصوت لأن الانتخابات عنصر أساسي للحفاظ على أمن واستقرار مصر"، داعيًا الناخبين إلى التصويت بكثافة.



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