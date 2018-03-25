إغراءات وحوافز حكومية لدفع المصريين للتصويت غدًا

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الانتخابات

السيسي

إغراءات

منحت عدد من الهيئات والمصالح الحكومية في مصر، حزمة من الإغراءات والدعم لتشجيع المصريين على التصويت في انتخابات الرئاسة التي ستنطلق غدًا وتستمر لمدة 3أيام.

وأعطت بعض الهيئات الحكومية للعاملين بها، إجازة نصف يوم على مدار أيام الانتخابات الثلاثة التي ستنطلق غدًا لتشجيع جميع موظفي الدولة علي المشاركة في العملية الانتخابية.

بينما تركزت الإغراءات والحوافز للعاملين بالقطاع الخاص على توفير أتوبيسات مجهزة ومكيفة لنقلهم إلى مقار التصويت غدًا.

وأعلن عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة "الأهرام"، أنه وافق على منح نصف يوم إجازة لجميع العاملين في الإدارات المختلفة بالمؤسسة حسب ظروف العمل وظروف العاملين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية على مدار الأيام الثلاثة المقبلة.

وأعلن فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، ورئيس نادي سموحة، عن توفير أتوبيسات لنقل كبار السن من أعضاء النادى للجانهم الانتخابية غدًا، للتصويت في انتخابات الرئاسة.

وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لاتحاد عمال مصر، إن "الاتحاد شكل لجنة وغرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية، وهناك تواصل على مستوى جميع المحافظات لمتابعة مشاركة العمال في الانتخابات الرئاسية، وسيتم توفير أتوبيسات بالتنسيق والتعاون بين الاتحاد والنقابات العامة للعمال ومجالس إدارات الشركات والمصانع واللجان النقابية فيها، لتسهيل انتقال العمال إلى اللجان الانتخابية".

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رؤساء الجامعات ورؤساء المراكز والمعاهد البحثية وعمداء المعاهد العليا التابعة للوزارة بتيسر إدلاء منتسبي المجتمع الأكاديمي من أساتذة وعاملين وطلاب بصوتهم في الانتخابات الرئاسية، من خلال  منح الأساتذة والعاملين والطلاب نصف يوم بالتناوب على مدار ثلاثة أيام وفقًا للظروف والجداول الدراسية بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية والمعاهد العليا، بما يمكن منتسبي المجتمع الأكاديمي من تنفيذ واجبهم الدستوري بالمشاركة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وأصدر الأمين العام للأزهر، مؤمن متولى توجيهات للعاملين بالأزهر، بالمناطق والمعاهد والإدارات، بالتسهيل للعاملين بالأزهر وإعطائهم الفرصة الكافية للمشاركة في العملية الانتخابية، بتقسيم القوة بكل إدارة ومعهد ومنطقة بواقع 50% من العاملين للتصويت فى اليوم الأول و50% للتصويت فى اليوم الثانى مع إعطاء مأمورية فى اليوم الثالث للانتخابات لأبناء المحافظات والأقاليم للتصويت فى أماكن إقامتهم مع إرسال كشف بأسماء 50% المحددين لليوم الأول و 50%للمحددين لليوم الثانى مع اعتبار الأمر هام جدا.

وقال الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، إن الدراسة بالجامعة وفروعها منتظمة خلال أيام الانتخابات الرئاسية.

وأضاف أنه نظرًا لطبيعة الجامعة التى تضم طلابًا من كل أنحاء الجمهورية، تم منح الطلاب المغتربين وأعضاء هيئة التدريس والموظفين إجازة، ليتمكنوا من المشاركة فى الانتخابات، متابعًا: "المشاركة فى الانتخابات فرض وواجب وطنى، ونحث كل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين على المشاركة فى هذا الاستحقاق الديمقراطى".

وقال خالد العوام، المتحدث باسم حزب "الحركة الوطنية"، إن "توفير أتوبيسات لنقل النواب إلي مقار الانتخابية سيشجع الكثير من الناخبين على الذهاب إلى المقار الانتخابية غدًا".

وأضاف لـ "المصريون": "حزب الحركة الوطنية أعلن دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بعد انسحاب الفريق شفيق من الانتخابات الرئاسية .

وأكد أن "حزب الحركة الوطنية سيحشد جميع قواعده الحزبية غدًا للتصويت لصالح الرئيس السيسي وقام بتقديم كافة وسائل الدعم المادي والمعنوي لتشجيع الناخبين الذهاب إلى لجان الاقتراع والتصويت لصالحه".


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