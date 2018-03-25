» إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر إلى مصر

25 مارس 2018 - 08:58 م

حذرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنيها من السفر إلى مصر؛ تحسبًا لوقوع هجمات من قبل تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقالت هيئة مكافحة الإرهاب الإسرائيلية، في تحذيرها الجديد للمسافرين الإسرائيليين، إن الدول والمناطق الرئيسية التي يتوجه إليها عناصر التنظيم، هي سيناء في مصر وأفغانستان وتركيا وجنوب الفلبين وبعض الدول الأفريقية، محذرة مواطنيها من السفر إلى تلك البلدان.

ونقل راديو "صوت إسرائيل" عن الهيئة بأن التحذير صدر قبل حلول عيد الفصح لدى اليهود الذي يبدأ نهاية الشهر الحالي وحتى السادس من إبريل القادم.

ونصحت الهيئة المسافرين الإسرائيليين باليقظة في الأماكن المكتظة، وبينها المعالم السياحية والملاعب الرياضية والمطارات والأسواق التجارية والمتاحف والفنادق ومحطات المواصلات العامة، بالإضافة إلى الأماكن المقدسة كالكنائس والمساجد.