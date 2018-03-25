أمريكا تحذر رعاياها في مصر

25 مارس 2018 - 09:32 م

دعت السفارة الأمريكية، لدى القاهرة رعاياها في مصر، اليوم الأحد، إلى توخي الحذر خلال الأيام الثلاثة المقبلة، التي ستجرى فيها الانتخابات الرئاسية بمصر.

ونصحت السفارة، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، "المواطنين الأمريكيين (في مصر) بمتابعة الأخبار وتوخي الحذر".

وأرفق البيان رابطًا للموقع الإلكتروني للسفارة بالقاهرة، وذلك للاستعلام عن أية بيانات قد تصدر.

وكانت مصر قد رفضت أكثر من مرة، تحذيرات أمنية تصدرها سفارة واشنطن بالقاهرة، مؤكدة أنها "تفتقد الدقة وتعطي انطباعًا سلبيا خاطئًا عن الوضع الأمني بمصر"، وفق بيانات سابقة.

وتنطلق غدًا الاثنين، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية داخل مصر، من التاسعة صباحًا إلى التاسعة مساء، لمدة 3 أيام.