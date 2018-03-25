  • الأحد 25 مارس 2018
  • بتوقيت مصر10:04 م
بحث متقدم
حازم عبدالعظيم وممدوح حمزة

ليبراليون ويساريون متهمون بـ «التحريض ضد الدولة»

الطالبة مريم ضحية الاعتداء الوحشي ببريطانيا

مصر تستدعي السفير البريطاني

احمد عز واحمد المغربي

أسباب استبعاد عز والمغربي من قائمة العقوبات الأوروبية

الحكومة تطلب زيادة سعر تذكرة المترو

حقيقة رفع سعر تذكرة المترو قريبًا

انتخابات الرئاسة

إغراءات وحوافز حكومية لدفع المصريين للتصويت غدًا

تفجير الإسكندرية

مقتل 6 متورطين في تفجير موكب مدير أمن الإسكندرية

حازم حسني: مصر أكبر من السيسي

هل يلحق «حسني» بـ«عنان» و«جنينة»؟

علاء مبارك

علاء مبارك يهاجم القضاء بعد حكم تبرئة والده

بلاغ ضد مجدي عبدالغني بسبب مباراة السنغال

مجدي عبدالغني يغادر معسكر المنتخب بسبب«فضيحة الفيديو»

أول حاملة طائرات تركية محلية الصنع

شاهد.. أول حاملة طائرات تركية محلية الصنع

البحرالأحمر جاهزة لانتخابات الرئاسة

قبلي وبحري

صور أرشيفية
صور أرشيفية

حسن حمدان

أخبار متعلقة
#

توقف الدراسة بـ 515 مدرسة بالمنيا لانتخابات الرئاسة

#

رسميًا..«الوطنية للانتخابات» تُكذب منافس «السيسي»

#

"صباحي" يحسم موقفه من الترشح للرئاسة

#

تفتكروا السيسي يقدر يجمع 25 ألف توكيل في 9 أيام؟

القضاه

الانتخابات

أوراق

الرئاسية

تسليم

انتهت اليوم لجنة المتابعة لانتخابات رئاسة الجمهورية بمحكمة البحر الاحمر الابتدائية من تسليم اوراق وبطاقات التصويت القضاة المشرفين على العملية الانتخابية تمهيدا لتسليمهم اللجان لبدء عملية التصويت غدا الاثنين.

 وسوف تجرى العملية الانتخابية فى 110 لجنة انتخابية فرعية بمدن المحافظة منها 14 لجنة انتخابية بمدينة رأس غارب ، 52 لجنة بمدينة الغردقة ، 16 لجنة بمدينة القصير ، 17 لجنة بمدينة سفاجا ، 6 لجان بمدينة مرسى علم ، 3 لجان بمدينة الشلاتين و 2 لجنة بمدينة حلايب.

 واكد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الاحمر على توفير اتوبيسات لنقل الناخبين من المناطق البعيدة والتجمعات فى حلايب وشلاتين الى المقار الانتخابية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الانتخابات الرئاسية .. البحث عن الصورة و"اللقطة" !

جمال سلطان

سلفية الشيخ "فركوس" (2)

محمود سلطان

الانتخابات الرئاسية.. الحالية والقادمة‎

فراج إسماعيل

سيدة التوائم السبعة أولى برذاذ هذه الأموال !

طه خليفة

أهداف إفريقية في شبكة الجهل!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ساركوزى وكوشنر..يا شماتة الطغاة فينا

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. أول حاملة طائرات تركية محلية الصنع
» مقتل مهندس برمجيات بقنبلة في ظروف غامضة
» مصر تستدعي السفير البريطاني
» القضاء الإداري يصدر حكمه في قضية العلاوات الخمس
» إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر إلى مصر
» السعودية: 4 ملايين معتمر خلال الموسم الحالى
» التسوق الإلكتروني القاتل.. للجريمة وجوه أخرى
» بالصور.. حلايب تنهى استعدادها لانتخابات الرئاسة
» محمد صلاح يحسم مصيره مع ليفربول
» قوة «مستعربين» إسرائيلية تختطف 4 فلسطينيين من الخليل
» أقوى دبابة روسية تنضم للجيش المصرى

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • فجر

    04:33 ص

  • فجر

    04:34

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018