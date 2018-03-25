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أول حاملة طائرات تركية محلية الصنع

شاهد.. أول حاملة طائرات تركية محلية الصنع

شاهد.. أول حاملة طائرات تركية محلية الصنع

عرب وعالم

أول حاملة طائرات تركية محلية الصنع
أول حاملة طائرات تركية محلية الصنع

خالد الشرقاوي

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الجيش التركي

حاملة طائرات

كشفت تركيا عن بنائها أول حاملة طائرات محلية الصنع "TCG Anadolu "، وهي سفينة هجومية ستكتمل خلال عام تقريبا، وتعزز قدرات القوات البحرية التركية.

وبحسب تقرير لوكالة الأناضول حول هذا الموضوع، فإن الحاملة "TCG Anadolu " يجري بناؤها في موقع إنجاز المشروع في حوض بناء السفن بمنطقة "طوزلا" في مدينة إسطنبول.

وفي معرض تعليقه على المشروع، قال رئيس غرفة التجارة البحرية في تركيا متين قلقوان، إن 90 في المئة من الأجزاء المكونة للحاملة باتت جاهزة، وإن الفرق المختصة تعمل حاليا على تثبيت الأجزاء الجاهزة، مضيفا أن الشروع في التجهيزات الداخلية سيبدأ فور الانتهاء من تصنيع مكونات الهيكل الخارجي للسفينة.

وأضاف "قلقوان" أن الحاملة التركية تعتبر صغيرة لكنها قادرة على القيام بوظائف متعددة تجعلها تتفوق على حاملات الطائرات الأخرى في العالم، وأوضح أنها تتكون من 114 جزءا، وأن 10 في المئة من هذه الأجزاء تم دمجها وتركيبها داخل حوض بناء السفن، مشيرا إلى أن أعمال التصنيع تستمر بسرعة كبيرة.

ووفق المسؤول التركي، فإن جميع أجزاء السفينة ستكون جاهزة بحلول يوليو أو أغسطس القادمين، وستبحر السفينة في فبراير أو مارس 2019 لتبدأ بعد ذلك مباشرة الاختبارات عليها.

وقال قلقوان: "قواتنا البحرية ستقطع شوطا كبيرا بعد إتمام تصنيع هذه السفينة، وستكون تركيا من بين الدول العشرة التي تمتلك مثل هذه السفن. هناك تقريبا ست دول تنتج مثل هذه الحاملات، ونحن ننتج هذه السفينة بخبراتنا المحلية، ونسعى لأن تكون جاهزة في مثل هذه الوقت من العام القادم".

وأكد رئيس غرفة التجارة البحرية في تركيا أيضا أن 68 في المئة من أجزاء السفينة يتم تصنيعها بقدرات وخبرات محلية، في حين أن هناك أجزاء أخرى تم استيرادها من الخارج.

وقال إن بلاده تتقدم بسرعة كبيرة في طريق اكتساب القدرة على إنتاج سفن محلية الصنع 100 في المئة، مؤكداً أهمية هذا المشروع وضخامته إذ تبلغ قيمة السفينة أكثر من مليار يورو، وأن المشروع بدأ برؤية وتوجيهات من الرئيس رجب طيب أردوغان.






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