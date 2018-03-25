786 قاض يشرفون على العملية الانتخابية بالغربية

كشف مصدر مسؤول باللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية، بمحافظة الغربية، عن تسلم 786 قاضيا ، أوراق الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية التي تبدأ غدا الاثنين.

وأضاف المصدر- طلب عدم ذكر اسمه- ان عدد القضاه المشرفين على الانتخابات الرئاسية بالمحافظة، 786 قاض يشرفون على الانتخابات فى اللجان الفرعية، ومن المقرر ان تفتح اللجان امام الناخبين غدا فى التاسعة صباحا، بحضور القضاه.

يذكر أن محافظة الغربية بها، 701 مركز إنتخابى، بواقع 786 لجنة فرعية، و14 لجنة عامة، ويبلغ عدد الناخبين 3 ملايين 244 الفا 446 ناخب وناخبة، وانهت المحافظة كافة الاتسعدادات اللازمة للانتخابات الرئاسية.



