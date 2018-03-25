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مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في إقليم كتالونيا

عرب وعالم

مظاهرات فى كتالونيا ارشيفية
مظاهرات فى كتالونيا ارشيفية

المصريون ووكالات

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مواجهات بين متظاهرين والأمن أمام السفارة الأمريكية

اندلعت مواجهات، الأحد، بين شرطة إقليم كتالونيا (شمال شرق)، ومتظاهرين احتجوا على احتجاز زعيم الإقليم السابق، كارلس بيغديمونت في ألمانيا، بموجب مذكرة توقيف أوروبية.
وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، أن شرطة الإقليم، واجهت المتظاهرين في مدينة برشلونة، بالهراوات لدفعهم بعيدًا عن مقر كتب ممثل الحكومة الإسبانية في كتالونيا، حيث كانوا يحاولون التوجه.
وأضافت أنّ الشرطة أغلقت شوارع منطقة وسط المدينة، كما طالبت المواطنين بعدم التجمع.
جاءت تلك الاحتجاجات في أعقاب توقيف الشرطة الألمانية، في وقت سابق اليوم، بيغديمونت أثناء عبوره الحدود إلى الدنمارك.
وكان بيغديمونت في طريق العودة إلى بلجيكا، التي يقيم فيها منذ هروبه من إسبانيا، عقب محاولة فاشلة من قبل حكومته الإقليمية (السابقة) إعلان الاستقلال عن إسبانيا، في أكتوبر/تشرين أول الماضي.
وأمس الأول الجمعة، اتّهمت المحكمة العليا في إسبانيا 13 سياسيًا كتالونيًا بالتمرد، على خلفية محاولتهم جعل الإقليم مستقلًا عن إسبانيا.
كما أصدرت المحكمة مذكرات توقيف دولية بحق 6 مسؤولين كتالونيين فارين، من بينهم بيغديمونت. -

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