» ليفربول يغري "صلاح" بهذا الأمر للاستمرار معه

25 مارس 2018 - 10:45 م

انهالت الإغراءات المالية على لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، بعدما دخل مسؤولو ريال مدريد الإسباني في مفاوضات مكثفة للتعاقد معه في الموسم المقبل.



وأشارت صحيفة "ميرور" البريطانية، اليوم الأحد، إلى أن نادي ليفربول أعد خطة للإبقاء على صلاح، ومحاولة إغلاق الباب أمام مسؤولي الملكي اللذين يرغبون في التعاقد معه.



وأضافت الصحيفة أن ليفربول يسعى لإبرام عقد جديد مع المهاجم المصري يحصل بموجبه على راتب أسبوعي قدره 200 ألف جنيه استرليني (بما يعادل 280 ألف دولار) لإقناعه بالبقاء.



وأوضحت الصحيفة أن صلاح ينوي البقاء مع نادى ليفربول ومواصلة إثبات جدارته باللعب في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمرليغ".



ويتقاضى المصري صلاح منذ انتقاله لصفوف ليفربول في بداية الموسم الحالي على راتب أسبوعي تبلغ قيمته 90 ألف جنيه استرليني (بما يعادل 130 ألف دولار).



ونجح صلاح في إثبات الذات مع ليفربول في الموسم الحالي، حيث تمكن من تسجيل 36 هدفًا خلال مشاركاته مع الفريق الإنجليزي بمختلف البطولات التي خاضها.

