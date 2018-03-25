  • الإثنين 26 مارس 2018
  • بتوقيت مصر12:06 ص
بحث متقدم
تفجير الإسكندرية

معلومة خطيرة بشأن حادث الإسكندرية الإرهابي

جاسوس روسي

روسيا تتوعد بريطانيا بـ"مفاجأة" وهدية تاريخية

مباراة مصر والبرتغال

بيان ناري لـ"ON sport" بشأن الفيديو الفاضح

حازم عبدالعظيم وممدوح حمزة

ليبراليون ويساريون متهمون بـ «التحريض ضد الدولة»

الطالبة مريم ضحية الاعتداء الوحشي ببريطانيا

مصر تستدعي السفير البريطاني

الحكومة تطلب زيادة سعر تذكرة المترو

حقيقة رفع سعر تذكرة المترو قريبًا

تفجير الإسكندرية

مقتل 6 متورطين في تفجير موكب مدير أمن الإسكندرية

حازم حسني: مصر أكبر من السيسي

هل يلحق «حسني» بـ«عنان» و«جنينة»؟

علاء مبارك

علاء مبارك يهاجم القضاء بعد حكم تبرئة والده

بلاغ ضد مجدي عبدالغني بسبب مباراة السنغال

مجدي عبدالغني يغادر معسكر المنتخب بسبب«فضيحة الفيديو»

مساجد ماساتشوستس الأمريكية تفتح أبوابها لغير المسلمين

عرب وعالم

مسلمو أمريكا يدينون تصريحات مرشح بـ"إغلاق مساجد"
مسلمو أمريكا يدينون تصريحات مرشح بـ"إغلاق مساجد"

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

تهديدات أمنية تغلق السفارة الأمريكية في أنقرة

#

هل تمهد "حسم" و"الثورة" لإدراج "الإخوان" على قائمة الإرهاب؟

#

أداء صلاة الجمعة أمام البيت الأبيض

#

«الإسماعيلية».. حضر الأمن وغاب المتظاهرون

أعلن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في ولاية ماساشوسيتس، أن مساجد عدة بالولاية ستفتح أبوابها ضمن فعالية موجهة لغير المسلمين للتعرف بشكل أكبر على الدين الإسلامي ومعتنقيه.
وتقام الفعالية المسماه "يوم المسجد المفتوح" في 8 أبريل/ نيسان المقبل، بمشاركة 20 مسجدا بينها مسجدي مركز ورسيستر الإسلامي، و الجمعية الإسلامية لمركز بوسطن الثقافي، بماساشوسيتس (شمال شرق)، بحسب وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.
ونقلت الوكالة الأمريكية عن وفاء وهابي، أحد أعضاء المركز الإسلامي الأمريكي في مدينة إفرست بالولاية ذاتها، إنّ الفعالية تهدف إلى " محاربة سوء الفهم حول الإسلام وإظهار (لغير المسلمين) أن جيرانهم المسلمين يعيشون ويصلون ويحلمون مثل أي شخص آخر".
ومن المنتظر أن تشمل زيارة غير المسلمين لمساجد ماساشوسيتس في "يوم المسجد المفتوح"، تجولهم داخل المسجد، ومشاهدتهم المسلمين وهم يؤدون صلواتهم. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الانتخابات الرئاسية .. البحث عن الصورة و"اللقطة" !

جمال سلطان

سلفية الشيخ "فركوس" (2)

محمود سلطان

الانتخابات الرئاسية.. الحالية والقادمة‎

فراج إسماعيل

سيدة التوائم السبعة أولى برذاذ هذه الأموال !

طه خليفة

أهداف إفريقية في شبكة الجهل!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ساركوزى وكوشنر..يا شماتة الطغاة فينا

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» مفاجأة مدوية بشأن بث مبارات كأس العالم
» صلاح الأحق بجائزة أفضل لاعب بـ"البريميرليج"
» إغراءات وحوافز حكومية لدفع المصريين للتصويت غدًا
» صفقة كبرى لاستيراد اللحوم الإثيوبية
» ليفربول يغري "صلاح" بهذا الأمر للاستمرار معه
» شاهد.. أول حاملة طائرات تركية محلية الصنع
» مصر تستدعي السفير البريطاني
» القضاء الإداري يصدر حكمه في قضية العلاوات الخمس
» إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر إلى مصر
» أسباب استبعاد عز والمغربي من قائمة العقوبات الأوروبية
» التسوق الإلكتروني القاتل.. للجريمة وجوه أخرى

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • فجر

    04:33 ص

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018