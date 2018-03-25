روسيا تتوعد بريطانيا بـ"مفاجأة" وهدية تاريخية

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تعهدت الخارجية الروسية بعرض «مفاجأة» كبيرة و«هدية تاريخية» للحكومة البريطانية ردا على «استفزازاتها» واستخدامها «أساليب الترويج الأسود» ضد روسيا في إطار قضية الجاسوس السابق سيرجي سكريبال.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريحات أدلت بها اليوم الأحد خلال مقابلة مع قناة «روسيا-1»: «إن ما تفعله بريطانيا في الوقت الراهن ليس إلا الترويج الأسود والدعاية العدوانية في النطاق العالمي، إنهم مع ذلك غير قادرين على الدفاع عن مواقفهم وإقناع الآخرين بحقيقتها من خلال استخدام حجج وأدلة، ولذلك لجأوا إلى استخدام أساليب الدعاية والترويج الأسود».
وأضافت زاخاروفا: «إن كل ذلك استفزاز هائل بل مؤامرة ضخمة أقدمت على إطلاقها لندن».
وشددت زاخاروفا على أن المسؤولين البريطانيين فشلوا تماما في تقديم أي أدلة على ادعاءاتهم، الأمر الذي أشارت إليه حتى وسائل الإعلام البريطانية.
واعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن الاتحاد الأوروبي أجرى مناقشات خاصة حول هذا الموضوع خلال قمته الأخيرة في بروكسل «من أجل إنقاذ رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، من تداعيات هذه المؤامرة الهائلة الفاشلة»، ولفتت إلى أن زعماء أوروبا دعموا موقف لندن «دون تلقي أي أدلة أو حجة حقيقية من جانب بريطانيا».
وأضافت: «هذا يعني أنه تم تنفيذ المهمة الأساسية، حيث أن هناك دعما سياسيا لتصريحات بريطانيا... وما يجري حاليا ليس إلا شيطنة صورة البلاد والروس».
وأشارت إلى أن غياب أدلة تثبت مواقف بريطانيا وكذلك سعيها لخلق صورة لعدو جديد يمثلان سبب قيام المسؤولين البريطانيين بالمقارنة بين روسيا وألمانيا النازية.
وتابعت زاخاروفا: «لننتظر حلول يوم الخميس، وأعد لكم بأننا سنعرض، خلال المؤتمر الصحفي، هدية تاريخية كبيرة لكل من وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، والمسؤولين الآخرين، آمل في أننا سنتمكن من إعداد جميع هذه المواد، ولدينا مفاجأة لكل من لديه وقاحة كافية للمقارنة بين روسيا وألمانيا النازية أو حتى تحديد صفات مشتركة بينهما».
واختتمت زاخاروفا بالقول: «إننا نمتلك ردا مناسبا لهم وهدية ومفاجأة بهذا الخصوص».

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