» صفقة كبرى لاستيراد اللحوم الإثيوبية

25 مارس 2018 - 11:04 م

شهدت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بحضور وزير الزراعة الإثيوبي قيام شركتي "الفوز تريدينج" عن الجانب الإثيوبي و"ترست جروب" عن الجانب المصري بالتوقيع على عقود تصدير اللحوم الإثيوبية إلى مصر، في إطار صفقة كبرى تبلغ قيمتها حوالي 80 مليون دولار بواقع تصدير 4 آلاف رأس من العجول وألفي جمل شهريًا ولمدة سنتين.

