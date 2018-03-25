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بقيمة 80 مليون دولار

صفقة كبرى لاستيراد اللحوم الإثيوبية

دفتر أحوال الوطن

الكنيسة تشارك في صكوك لحوم الاضاحي
الكنيسة تشارك في صكوك لحوم الاضاحي

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شهدت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بحضور وزير الزراعة الإثيوبي قيام شركتي "الفوز تريدينج" عن الجانب الإثيوبي و"ترست جروب" عن الجانب المصري بالتوقيع على عقود تصدير اللحوم الإثيوبية إلى مصر، في إطار صفقة كبرى تبلغ قيمتها حوالي 80 مليون دولار بواقع تصدير 4 آلاف رأس من العجول وألفي جمل شهريًا ولمدة سنتين.
وأوضحت وزارة الخارجية فى بيان لها مساء اليوم الأحد، أن تلك الصفقة تأتى في إطار تعزيز أواصر التعاون التجاري بين مصر وإثيوبيا ورغبة من رجال الأعمال لدى البلدين في إضفاء الطابع التعاوني بين البلدين وتفعيل العلاقات على المستويين التجاري والاقتصادي.

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