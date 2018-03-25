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لخلافة "إيمري"

باريس سان جيرمان يغري "كونتي" براتب ضخم

الرياضة

كونتي
كونتي

المصريون ووكالات

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أكدت صحيفة «جارديان» البريطانية، اليوم الأحد، أن مسئولي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اتصلوا هاتفيا بوكيل أعمال المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، لإقناعه بخلافة أوناي إيمري المدير الفني للنادي الباريسي بدايةً من الموسم المقبل.
وذكرت الصحيفة أنه لدى رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، رغبة في التعاقد مع واحد من 4 مدربين لخلافة إيمري وهم: (أنطونيو كونتي، البرتغالي جوزيه مورينيو، الأرجنتيني دييجو سيميوني، والإيطالي ماسيمليانو أليجري).
وأوضحت الصحيفة أن باريس سان جيرمان، سيمنح كونتي راتبا أعلى مما يتقاضاه في لندن بكثير، حيث قد يصل لحوالي 11 مليون ونصف المليون يورو، في الموسم الواحد، بالإضافة إلى وعود بالاستثمار في السوق، وشراء بعض اللاعبين، لتقوية العديد من المراكز، وهو الأمر الذي لم يكن متوفرا لكونتي مع تشيلسي.

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