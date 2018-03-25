أول تعليق من بوتين بشأن حريق كيميروفو

25 مارس 2018 - 11:22 م

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي أصدر عددا من التوجيهات على خلفية حريق ضخم أودى بحياة 7 أشخاص، في مدينة كيميروفو بجنوب سيبيريا.



وقال المتحدث باسم الرئاسة، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، بحسب موقع «روسيا اليوم»، إن بوتين تلقى تقارير مفصلة من وزير الطوارئ ومحافظ مقاطعة كيميروفو حول حادث نشوب الحريق في مركز تجاري ترفيهي وسط المدينة والتعامل مع آثاره.



وأفاد بيسكوف بأن الرئيس الروسي أعرب عن تعازيه لعائلات الضحايا وتمنى للمصابين شفاء عاجلا، كما أنه أصدر توجيهات عدة بتقديم كل المساعدات اللازمة لمحتاجيها.



وقال المتحدث أن بوتين وجه لوزير الطوارئ فلاديمير بوتشكوف بالوصول فورا إلى مكان المأساة واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحشد القوى والوسائل المطلوبة لمعالجة آثار الحادث.



وأضاف أن رئيس الدولة وجه كذلك بتقديم مساعدات لعائلات المتضررين وتزويدهم بكل المستلزمات الطبية الضرورية.



ووفقا للمعطيات الأخيرة، فقد أسفر الحريق عن مصرع خمسة أشخاص، هم طفل وثلاث نساء ورجل، إضافة إلى إصابة 30 شخصا بجروح. وكانت تقارير إعلامية سابقة تتحدث عن مقتل ثلاثة أطفال وامرأة ورجل.

