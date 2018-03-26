تعليق صادم لـ"منصور" على فضيحة ميدو و"عبدالغني"

وأوضح «منصور»، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «ltc»، اليوم الأحد، أن المشكلة في الكابتن مجدي عبدالغني، أنه «وصف الزملكاوية بلفظ بذيء ولم يردوا عليه، أو يضربوه»، مستبعدًا أن «يتم رفع دعوى قضائية ضده حتى لا يتحول الأمر بين أهلي وزمالك».

وأضاف رئيس نادي الزمالك أنه «كنت منتظر من وزير الشباب والرياضة أن يتخذ قرارًا ضد أعضاء اتحاد الكرة».