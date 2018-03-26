  • الإثنين 26 مارس 2018
  • بتوقيت مصر02:01 ص
بحث متقدم
عمرو أديب

"أديب" يحذر من هذا الأمر الخطير في الأيام المقبلة

وتين- تيريزا ماي

روسيا وبريطانيا أخطر حرب باردة في العالم

مرتضى منصور

تعليق صادم لـ"منصور" على فضيحة ميدو و"عبدالغني"

تفجير الإسكندرية

معلومة خطيرة بشأن حادث الإسكندرية الإرهابي

مباراة مصر والبرتغال

بيان ناري لـ"ON sport" بشأن الفيديو الفاضح

حازم عبدالعظيم وممدوح حمزة

ليبراليون ويساريون متهمون بـ «التحريض ضد الدولة»

الطالبة مريم ضحية الاعتداء الوحشي ببريطانيا

مصر تستدعي السفير البريطاني

الحكومة تطلب زيادة سعر تذكرة المترو

حقيقة رفع سعر تذكرة المترو قريبًا

حازم حسني: مصر أكبر من السيسي

هل يلحق «حسني» بـ«عنان» و«جنينة»؟

علاء مبارك

علاء مبارك يهاجم القضاء بعد حكم تبرئة والده

زلزال بقوة 6.4 درجات قبالة إندونيسيا

عرب وعالم

زلزال
زلزال

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب جنوبي اليابان

#

زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب جزيرة هونشو اليابانية

#

زلزال بقوة 6 درجات يضرب وسط ميانمار

#

زلزال بقوة 7.6 يضرب سواحل هندوراس

ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر، فجر الاثنين، قبالة السواحل الشرقية لأندونيسيا مما دفع بمركز الإنذار المبكر من أمواج المد العالي في المحيط الهندي لإصدار تحذير من خطر حصول تسونامي قبل أن يعود بعد دقائق ويلغي هذا التحذير.
وحدد المعهد الأمريكي لرصد الزلازل مركز الزلزال على عمق 171 كلم تحت سطح الماء في بحر باندا، بينما أعلن مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهندي من جهته ان الزلزال قد يتسبب بتسونامي قبل ان يصدر بعد دقائق قليلة بلاغا ثانيا يقول فيه إنه «ليس هناك أي خطر على الدول في المحيط الهندي».

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الانتخابات الرئاسية .. البحث عن الصورة و"اللقطة" !

جمال سلطان

سلفية الشيخ "فركوس" (2)

محمود سلطان

الانتخابات الرئاسية.. الحالية والقادمة‎

فراج إسماعيل

سيدة التوائم السبعة أولى برذاذ هذه الأموال !

طه خليفة

أهداف إفريقية في شبكة الجهل!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ساركوزى وكوشنر..يا شماتة الطغاة فينا

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» عماد أديب يفجر مفاجأة بشأن تفجير الإسكندرية
» بالفيديو.. تطورات جديدة حول حادث الحاجة سعدية
» مفاجأة مدوية بشأن بث مبارات كأس العالم
» روسيا تتوعد بريطانيا بـ"مفاجأة" وهدية تاريخية
» مجدي عبدالغني يغادر معسكر المنتخب بسبب«فضيحة الفيديو»
» إغراءات وحوافز حكومية لدفع المصريين للتصويت غدًا
» ليفربول يغري "صلاح" بهذا الأمر للاستمرار معه
» التسوق الإلكتروني القاتل.. للجريمة وجوه أخرى
» شاهد.. أول حاملة طائرات تركية محلية الصنع
» القضاء الإداري يصدر حكمه في قضية العلاوات الخمس
» مصر تستدعي السفير البريطاني

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • فجر

    04:33 ص

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018