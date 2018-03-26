بالصور.. ختام مهرجان الطهى السنوى بالغردقة

اختتم مساء الأحد فندق ميركيور بمدينة الغردقة، فعاليات أكبر مسابقة للطهي السنوية لفنون الطهي الاحترافية في مهرجان الطهي العاشر بمشاركة 160 شيف من أنحاء الجمهورية برعاية شركة بيتفود للصناعات الغذائية.
واشرفت لجنة التحكيم على أعمال الطهى من الشيفات برئاسة شيف هاني عصام، من كمال سلامة وهاني مهدي وسيد حمزة وسعيد جاب الله وإدارة شيف سامح عبد الحميد.
وقد فاز فى مسابقة الطهى والاطباق الشيف ،السيد خليل وعطا منير ، احمد ابو العلا ،عادل محمد منصور، احمد السيد منصور ، وليد ابراهيم ،على بدوى بدرى ، محمد عبد الكريم ،محمود مصطفى ،ماهر حسين ، محمد حسن عطيطو
الفائزين فى طبق الحلو ، سليمان يوسف ، وليد محمد عبد الرحمن ،على سليم ،محمد ابو العلام ، عبيد محمد
الفائز فى الشوهات كريم السيد عبد الرحمن.
وقال الشيف محمود عبدالصادق رئيس المهرجان، أن المسابقة هدفها الارتقاء بمهنة الطهي وترسيخ القيمة الحقيقية للمسابقات عن طريقة الانضباط والابتكار وتطوير المهارات وإبراز الجانب الإبداعي للمتسابقين، مضيفا أن المسابقة هدفها الوصول للأفضل لافتًا إلى أن المهرجان شارك فيه أكثر من 160 من الطهاة من مختلف المدن السياحية المصرية.
فيما أكد الشيف أحمد جابر منسق المهرجان، إن الفعاليات تضمنت عمل محاضرة في فنون الطهي والدمج بين المطبخ الكلاسيكي والمطبخ المعاصر.
وتضمن المهرجان تكريم الطباخين والشيفات الفائزين فى المسابقة وتم منحهم شهادات تقدير وميداليات
وفى نهاية المهرجان تم تكريم أحد الطباخين المحالين للمعاش