روسيا وبريطانيا أخطر حرب باردة في العالم

كشف الإعلامي أحمد المسلماني، عن أن الحرب الباردة بين روسيا وبريطانيا هى مركزية في العالم المعاصر، وهذا واضح من الخشونة المتبادلة في الخطاب الإعلامي بين البلدين مؤخرًا، لافتًا إلى أن وزير الدفاع البريطاني تحدث مؤخرًا بأن روسيا تمثل خطر على أوروبا، وفي المستقبل من الممكن أن تقوم بتدمير اقتصاديات أوروبا في العالم.
وأضاف "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الاولى"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الأحد، أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، تحدثت بأنها قد تستخدم الأسلحة النووية وتقتل مئات الألوف لحماية بريطانيا، وفسرت هذه التصريحات بأنها ضد روسيا، خاصة أنها جاءت بعد الهجوم بغاز الأعصاب على الجاسوس الروسي في بريطانيا.