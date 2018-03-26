روسيا وبريطانيا أخطر حرب باردة في العالم

26 مارس 2018 - 12:58 ص

كشف الإعلامي أحمد المسلماني، عن أن الحرب الباردة بين روسيا وبريطانيا هى مركزية في العالم المعاصر، وهذا واضح من الخشونة المتبادلة في الخطاب الإعلامي بين البلدين مؤخرًا، لافتًا إلى أن وزير الدفاع البريطاني تحدث مؤخرًا بأن روسيا تمثل خطر على أوروبا، وفي المستقبل من الممكن أن تقوم بتدمير اقتصاديات أوروبا في العالم.

