رونالدو يقتحم أفضل 3 هدافين في تاريخ المنتخبات

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الأحد، أفضل ثلاثة لاعبين في تاريخ المنتخبات الوطنية.
ووفقًا لموقع الاتحاد الدولي للعبة على شبكة الإنترنت، يتصدر القائمة الإيراني علي دائي بإجمالي 109 هدفًا سجلها في مختلف مباريات منتخب بلاده الودية والرسمية.
وجاء في المرتبة الثانية المجري بوشكاش بعدما نجح في إحراز 84 هدفًا في تاريخ مشواره الدولي.
أما المرتبة الثالثة فجاءت من نصيب البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد 80 هدفًا، وذلك بعدما تمكن من إحراز هدفين في مباراة منتخب بلاده الودية أمام مصر يوم الجمعة الماضية، والتي انتهت بفوز البرتغاليين بهدفين مقابل هدف.
وتمكن رونالدو من قلب الطاولة على الفراعنة في الوقت القاتل بعد أن كانت المباراة في طريقها لفوز مصر باللقاء الودي الذي جرى بين الفريقين استعدادًا للمونديال الروسي، إلا أنه سجل هدفين في الدقيقتين 92 و95. -

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