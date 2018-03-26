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قيادة التحالف العربي:

اعتراض7 صواريخ بالستية أطلقت باتجاه السعودية

عرب وعالم

الجيش السعودي يصد هجوماً للحوثيين على الحدود
الجيش السعودي يصد هجوماً للحوثيين على الحدود

المصريون ووكالات

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صحف إسرائيلية: الصواريخ السورية حلقت فوق تل أبيب

صرح المتحدث الرسمي لقوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أنه وفي مساء (الأحد) رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف عملية إطلاق 7 صواريخ بالستية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية واس، أفاد العقيد المالكي أن ثلاثة من الصواريخ كانت باتجاه مدينة الرياض، وواحد باتجاه خميس مشيط، وواحد باتجاه نجران، واثنان باتجاه جازان، وتم إطلاقها بطريقة عشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان. 

وقال المالكي، أن الصواريخ "تم اعتراضها جميعًا وتدميرها ولله الحمد من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي". 

وأوضح المالكي، أن "اعتراض الصواريخ أدى إلى تناثر الشظايا على بعض الأحياء السكنية نتج عنها بحسب المعلومات الأولية وحتى إعداد هذا البيان استشهاد مقيم من الجالية المصرية وأضرار مادية للأعيان المدنية وسيتم الإعلان عن التفاصيل بهذا الخصوص لاحقًا من قبل الجهات المختصة".

وأضاف المالكي أن هذا العمل العدائي والعشوائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية.

واعتبر بيان التحالف أن الاعتداء هو تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي. 

وأكد البيان، أن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني, وأن ما تقوم به المليشيا الحوثية يعد تطورًا خطيرًا في حرب المنظمات الإرهابية ومن يقف خلفهم من الدول الراعية للإرهاب كنظام إيران.

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