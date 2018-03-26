برلماني يكشف سر امتناعه عن تعليق لافتات تأييد لـ"السيسي"

أحمد عادل شعبان
كشف اللواء تامر الشهاوي - عضو مجلس النواب عن دائرة "مدينة نصر" - سر امتناعه عن وضع لافتات تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي .
وقال "الشهاوي" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "سألنى الكثير عن أسباب عدم قيامى بتعليق لافتات تأييد للرئيس بدائرة مدينة نصر... أجبت أن منهجي الثابت يعتمد على وعى الوجدان والعقل والقلب وهذه قناعاتى الثابتة وأن التأييد الحقيقى فى المشاركة بقناعة وإيمان بأهمية المشاركة وهذا ماسعيت إليه وأسعى إليه وسأسعى إليه .. الطريق الصعب" حسب تعبيره.
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