حبس متهم متخصص في تسفير الشباب بطرق غير شرعية

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أمر المستشار عماد على المحامي العام الأول لنيابات بني سويف بحبس "محمد.ع.أحمد " 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تسهيل سفر الأشخاص الراغبين خارج البلاد بطريقة غير شرعية مقابل مبالغ مالية.

وأمر المحامي العام بضبط وإحضار "نصر الله وحامد.ط.ث " شقيقان مقيمان عزبة أبوعميرة بمرسى مطروح لقيامهما بتهريب الأشخاص الراغبين في السفر عبر الحدود الليبية.

كما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على 5 حوالات بريدية وصور لأشخاص وصور لبطاقات شخصية بمخزن النيابة العامة على ذمة القضية وقررت استدعاء 5 أشخاص من الذين تم ضبط صورهم بحوزة المتهم، وهم "أ.م.ح، ور.س.ب، وم.ا.ص، وأ.ع.م، وش.ف.ع" وسماع أقوال الرائد أحمد رأفت رئيس قسم مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف لجلسة تحقيق عاجلة في المحضر الذي حرره ضد المتهمين.

تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن بني سويف إخطارا من اللواء محمد أبوزيد مدير البحث الجنائي بورود معلومات إلى الرائد أحمد رأفت رئيس قيم مكافحة الهجرة الغير شرعية والاتجار بالبشر تفيد قيام محمد.ع.ا وشهرته بطل 42 سنة من مركز الفشن بتسهيل سفر بعض الأشخاص الراغبين في السفر خارج البلاد بطريقة غير شرعية وعلى الفور اتُّخذت الإجراءات القانونية، وضبط المتهم وبحوزته 5 حوالات بريدية لبعض الأشخاص وصور بطاقات شخصية وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة مع شقيقين من مرسى مطروح عن طريق إرسال الأشخاص لهما لتسهيل سفرهم عبر المدقات الجبلية بالصحراء الغربية لدولة ليبيا مقابل حصوله على مبالغ مالية وتحرير محضر بالواقعة رقم 1703 إداري مركز الفشن.

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