» شاهد .. وفاة لاعب كرة قدم أثناء مباراة لفريقه

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وفاة لاعب كرة

مقتل لاعب كرة

توفي رونو بوبان - لاعب نادي أوسسيك الكرواتي - بعد اصطدام تسديدة قوية بصدره ، وذلك خلال مباراة خاضها مع فريقه ضد بوزيجا سلوفينيا في دوري الدرجة الثالثة الكرواتي .

وسقط بوبان البالغ من العمر 25 سنة أرضا بعد أن اصطدمت تسديدة قوية بصدره بعد 15 دقيقة فقط من بداية اللقاء، ونهض بعد ذلك لكنه سقط مرة أخرى لتتوقف المباراة.

وذكرت تقارير صحفية أنه رغم محاولات إسعاف اللاعب لمدة وصلت إلى 40 دقيقة، فارق الحياة وسط صدمة لاعبي الفريقين.

وأضافت أن وفاة اللاعب خلفت حالة من الحزن الشديد في الملعب وانهمر لاعبو الفريقين في البكاء.

وتأتي وفاة اللاعب الكرواتي بعد أسابيع فقط من فقدان الكرة الإيطالية للاعب فيورنتينا الإيطالي دافيدي أستوري.

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