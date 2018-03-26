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التلاميذ تستقبل قوات الجيش بأغنية "قالوا إيه علينا"

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قوات الجيش ومقرات الانتخابات

علاء صباح

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أقدم عدد من تلاميذ مدرسة الشهيد فوزي إبراهيم الابتدائية التابعة لإدارة مركز كفر الدوار التعليمية بمحافظة البحيرة، علي استقبال قوات الجيش عند استلام المقر الانتخابي للمدرسة علي أغنية " قالوا إيه علينا" .

وعند التحري وسؤالهم عن تواجدهم بمحيط المدرسة واستقبالهم قوات الجيش علي هذا الأغنية، علمًا بأنه من المفترض أن يكون هؤلاء التلاميذ في إجازة لاستلام الجيش للمدرسة لتجهيزها للمقر الإنتخابي للناخبين، فقد أكدوا أنهم فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم دون توجيه من أحد . 


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