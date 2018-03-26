بالصور.. استنفار أمني لتأمين الانتخابات فى الغربية

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استنفار أمني لتأمين سباق الإنتخابات الرئاسية فى لجان الغربية استعدادا للتصويت
استنفار أمني لتأمين سباق الإنتخابات الرئاسية فى لجان الغربية استعدادا للتصويت

محمد عبدالناصر

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شهدت الشوارع المحيطة بلجان الانتخابات الرئاسية بقرى ومراكز محافظة الغربية اليوم حالة من الاستنفار الأمني فرضته الأجهزة الأمنية حيث انتشرت قوات المدرعات ودوريات الشرطة وقوات الأمن المركزي والجيش استعداد لبدء عمليات التصويت بكل اللجان طوال فترة أيام 27 و27 و28 مارس الجاري.

وأفادت مصادر قضائية باللجنة الفرعية المشرفة على الانتخابات الرئاسية بالدفع بما يقرب على 786 قاضيا للإشراف ومتابعة عمليات التصويت طوال ثلاث أيام تنطلق اليوم فى سباق الانتخابات الرئاسية .

وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءًا من الإثنين 26 مارس حتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.







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