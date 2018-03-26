مقطع فيديو قديم لـ"أبو تريكة" عن "النساء" يشعل الفيس بوك

26 مارس 2018 - 08:46 ص

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا فيديو قديم لأسطورة مصر ومحمد أبو تريكة يتحدث فيها عن علاقته بالنساء .



وظهر "تريكة" في فيديو مع النجم محمد بركات ، إذ سأله الأخير عن علاقته بـ"الجنس الآخر" ، فرد "أبو تريكة" قائلًا : "أنا متزوج وعندي طفلين" ، لكن "بركات" أصر على معرفة ما إذا كان لـ"تريكة" صديقات وغيره أم لا ، فرد الأخير قائلًا: "ليس عندي صديقات لأنني لي طريقتي الخاصة في الحياة وقيمي التي أستقيها من القرآن الكريم " مستعينًا بالآية الكريمة : "وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ".



وأثار الفيديو إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث حقق كمية "مشاركة" بالآلاف .



