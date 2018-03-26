الحماية المدنية وخبراء المفرقعات يمشطون مقار الانتخابات

26 مارس 2018 - 08:53 ص

مشطت عناصر من قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات بإشراف اللواء جرير مصطفى مدير أمن بنى سويف، محيط لجان الانتخابات الرئاسية بمراكز ومدن المحافظة بالكلاب البوليسية تحسبًا لوجود أي أجسام غريبة أو مواد متفجرة للتعامل معها في الحال ولتأمين سير العملية الانتخابية في أول أيام عملية الاستحقاق الرئاسي.

ومنعت قوات الشرطة وقوف السيارات بجوار اللجان ونشر الشرطة السرية وضباط المباحث الجنائية خارج اللجان بالاشتراك مع القوات المسلحة لتأمين اللجان ووضع مجندين مسلحين أعلى أسطح المدارس للمشاركة في التأمين.