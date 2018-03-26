لميس: انزلوا الانتخابات عشان "الحريات" وحقوق الإنسان

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لميس الحديدي
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الانتخابات الرئاسية

لميس الحديدي

طالبت الإعلامية لميس الحديدي - مقدمة برنامج "هنا العاصمة" - بضرورة نزول الناس للمشاركة في الانتخابات الرئاسية .

وقالت خلال برنامجها المذاع على قناة "سي بي سي" : "نزول الانتخابات ليس من أجل شخص معين ، ولا دعمًا للإنجازات التي حققتها الدولة خلال السنوات الماضية ، ولكن من أجل المطالبة بالمزيد مثل الحريات والديموقراطية ، ولكي نحصل على انتخابات تنافسية شرسة بعد 4 سنوات".

وأضافت: "النزول هدفه مزيد من الحريات الصحفية والسياسية وحقوق الإنسان " .. مضيفة: "الكل يضع صوته لأننا سنرفع سقف المطالب .. سنطلب خلال الفترة القادمة بالديموقراطية والمناخ السياسي الحقيقي لأننا نعيش وفق الرأي الواحد" حسب تعبيرها.

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