لميس: انزلوا الانتخابات عشان "الحريات" وحقوق الإنسان

أحمد عادل شعبان
طالبت الإعلامية لميس الحديدي - مقدمة برنامج "هنا العاصمة" - بضرورة نزول الناس للمشاركة في الانتخابات الرئاسية .
وقالت خلال برنامجها المذاع على قناة "سي بي سي" : "نزول الانتخابات ليس من أجل شخص معين ، ولا دعمًا للإنجازات التي حققتها الدولة خلال السنوات الماضية ، ولكن من أجل المطالبة بالمزيد مثل الحريات والديموقراطية ، ولكي نحصل على انتخابات تنافسية شرسة بعد 4 سنوات".
وأضافت: "النزول هدفه مزيد من الحريات الصحفية والسياسية وحقوق الإنسان " .. مضيفة: "الكل يضع صوته لأننا سنرفع سقف المطالب .. سنطلب خلال الفترة القادمة بالديموقراطية والمناخ السياسي الحقيقي لأننا نعيش وفق الرأي الواحد" حسب تعبيرها.
ظهر12:06 م
فجر
04:33
شروق
05:56
ظهر
12:06
عصر
15:35
مغرب
18:15
عشاء
19:45