لميس: انزلوا الانتخابات عشان "الحريات" وحقوق الإنسان

26 مارس 2018 - 09:01 ص

طالبت الإعلامية لميس الحديدي - مقدمة برنامج "هنا العاصمة" - بضرورة نزول الناس للمشاركة في الانتخابات الرئاسية .



وقالت خلال برنامجها المذاع على قناة "سي بي سي" : "نزول الانتخابات ليس من أجل شخص معين ، ولا دعمًا للإنجازات التي حققتها الدولة خلال السنوات الماضية ، ولكن من أجل المطالبة بالمزيد مثل الحريات والديموقراطية ، ولكي نحصل على انتخابات تنافسية شرسة بعد 4 سنوات".



وأضافت: "النزول هدفه مزيد من الحريات الصحفية والسياسية وحقوق الإنسان " .. مضيفة: "الكل يضع صوته لأننا سنرفع سقف المطالب .. سنطلب خلال الفترة القادمة بالديموقراطية والمناخ السياسي الحقيقي لأننا نعيش وفق الرأي الواحد" حسب تعبيرها.



