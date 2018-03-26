» طقس اليوم لطيف والعظمى تسجل 28 درجة

26 مارس 2018 - 09:10 ص

يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد حالة الطقس اليوم الاثنين 26 مارس، وبيان بحالة الطقس علي كافة الأنحاء.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 15 28

وسط الدلتا 15 28

الإسكندرية 14 25

بلطيم 15 23

مطروح 13 25

السلوم 14 30

سيوة 10 29

بورسعيد 15 23

دمياط 15 23

العريش 11 24

رفح 10 24

الإسماعيلية 13 28

السويس 14 29

رأس سدر 14 27

نخل 09 29

نويبع 20 34

طابا 18 32

كاترين 11 30

الطور 18 31

شرم الشيخ 22 31

الغردقة 21 30

مرسى علم 20 32

الفيوم 13 30

بني سويف 15 30

المنيا 16 30

أسيوط 17 32

سوهاج 17 34

قنا 17 35

الأقصر 18 36

أسوان 19 38

أبوسمبل 20 39

الوادي الجديد 17 34

شلاتين 22 32

أبو رماد21 31

راس حدربة 22 30

حلايب 23 30