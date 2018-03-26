» طارق حامد: تفاجأت بما قاله لاعب برشلونة عني

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منتخب البرتغال

أبدى طارق حامد - لاعب وسط المنتخب المصري - اندهاشه من التغريدة التي كتبها البرتغالي أندريه جوميز - لاعب وسط برشلونة - للتعليق على مباراة منتخبه مع المنتخب المصري .

ونشر جوميز صورة عبر حسابه بـ"تويتر" تجمعه بطارق حامد ، وأشاد فيها بروح المنتخب المصري وأدائه .

وأبلغ "حامد" زملاءه في معسكر المنتخب أنه لم يرّ تلك التغريدة التي انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي إلا متأخرًا جدًا ، مشيرًا إلى أنه تفاجأ بها.


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