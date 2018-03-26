» طارق حامد: تفاجأت بما قاله لاعب برشلونة عني

متابعات
أبدى طارق حامد - لاعب وسط المنتخب المصري - اندهاشه من التغريدة التي كتبها البرتغالي أندريه جوميز - لاعب وسط برشلونة - للتعليق على مباراة منتخبه مع المنتخب المصري .
ونشر جوميز صورة عبر حسابه بـ"تويتر" تجمعه بطارق حامد ، وأشاد فيها بروح المنتخب المصري وأدائه .
وأبلغ "حامد" زملاءه في معسكر المنتخب أنه لم يرّ تلك التغريدة التي انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي إلا متأخرًا جدًا ، مشيرًا إلى أنه تفاجأ بها.
ظهر12:06 م
فجر
04:33
شروق
05:56
ظهر
12:06
عصر
15:35
مغرب
18:15
عشاء
19:45