أسعار الدولار في البنوك اليوم

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الدولار

السوق السوداء

البنوك

الجنيه

بنك مصر

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 26 مارس في البنوك.

وسجل الدولار في البنك التجاري الدولي، 17.59 جنيهًا للشراء، و17.69 جنيهًا للبيع، واستقر في بنكي الأهلي، ومصر، مسجلًا 17.55 جنيهًا للشراء، و17.65 جنيهًا للبيع.

وفي بنك القاهرة، سجل 17.57 جنيهًا للشراء، و17.67 جنيهًا للبيع، وفي البنك العربي الإفريقي 17.57 جنيهًا للشراء، و17.67 جنيهًا للبيع، وبنك الإسكندرية 17.60 جنيهًا للشراء، و17.70 جنيهًا للبيع.

وبلغ السعر في البنك الأهلي اليوناني 17.58 جنيهًا للشراء، و17.68 جنيهًا للبيع، وبنك البركة 17.59 جنيهًا للشراء، و17.69 جنيهًا للبيع، ومصرف أبو ظبي الإسلامي 17.61 جنيهًا للشراء و17.71 جنيهًا للبيع.

وأكد مصرفيون، أن أسعار العملات في السوق السوداء، يختلف من مكان لآخر، حسب سياسة العرض والطلب.

وأضاف متعاملون، أن سعر الدولار في السوق السوداء، بدأ في الانخفاض، خلال الفترة الحالية نتيجة انخفاض سعر الدولار في البنوك، وقلة الطلب عليه.


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