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عمرو هاشم: 5 مؤشرات تحسم مشاركة المواطنين اليوم

الحياة السياسية

عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
هاشم ربيع

حنان حمدتو

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الناخبين

الانتخابات الرئاسية

عمرو هاشم ربيع

مركز الأهرام

ابرلمان

قال الدكتور عمرو هاشم ربيع, نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن مشاركة المواطنين فى الاقتراع الانتخابى اليوم مرهونة بعدة أمور, أولها  أن اهتمام المصريين بالخروج فى الانتخابات يرتبط بنوع الخروج، فهو كبير فى انتخابات البرلمان، ومتوسط بسبب انتخابات الرئاسة، ومحدود بسبب الاستفتاء.

وأضاف هاشم ربيع خلال مقاله الذى نشر بـ"المصرى اليوم" تحت عنوان "مشاركة المصريين في الاقتراع من 2011 إلى 2018", أن خروج المصريين يرتبط بصلاحيات المخرج بشأنه بعبارة أخرى، إذا كان الخروج من أجل مجلس محدود الصلاحيات كمجلس الشورى فإن الخروج سيكون محدودًا كما حدث فى انتخابات مجلس الشورى عام 2012 12.75% تقريبًا والعكس إذا كانت صلاحيات ما يخرج بشأنه كبيرة كان الخروج أكبر، وهو ما يتضح فى انتخابات مجلس النواب فى المرتين السابقتين.

وتابع نائب مدير مركز الأهرام قائلاً: "إذا كان الخروج من أجل فرد أو موضوع واحد كان الاهتمام بالتصويت ضعيفًا أو متوسطًا، مقارنة بما إذا كان الخروج من أجل اختيار مئات الأشخاص، حيث تكون المعركة حامية، وهو ما يلاحظ بمقارنة انتخاب برلمان البلاد بالاستفتاء على الدستور فى المرات الثلاث وكذلك اختيار رئيس للبلاد".

ومضى قائلاً: "عندما تكون المنافسة بين قوى سياسية فى موضوع ربما لا يتعلق بشكل مباشر بأشخاص بعينهم، وهنا يبرز الاستقطاب الكبير خلال الاستفتاء بين القوى المدنية والإسلامية فى استفتاء مارس 2011، مقارنة بالاستفتاءين الأخيرين, فالمنافسة رقم معتبر فى أى انتخابات، وإن الناخبين من الذكاء لكى يدركوا هشاشة ورمزية الانتخابات وبين جديتها، وهذا الأمر، إضافة إلى المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التى يعانى منها الناخب، من أكثر الأمور التى يمكن أن تتحكم فى نسبة المشاركة".

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