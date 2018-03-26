شاهد.. عبد الباسط حمودة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

26 مارس 2018 - 09:27 ص

حرص المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة على التواجد منذ الساعات الأولي لفتح لجنته الانتخابية في حدائق القبة بالقاهرة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت صباح اليوم وتستمر لمدة 3 أيام.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجنة فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامه و 823 مركزا انتخابيا.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستستمر لمدة 3 أيام على مدار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.

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