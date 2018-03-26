بالصور.. السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي في القليوبية

فتح القضاة المشرفون على لجان الانتخابات الرئاسية في محافظة القليوبية، في تمام الساعة التاسعة، أبواب اللجان أمام الناخبين في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية التي تجري بين عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى، حيث من المقرر أن تستمر حتي التاسعة مساء ولمدة 3 أيام، واحتشدت صفوف طويلة من الناخبين منذ الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الاثنين امام المقرات الانتخابية في مدن وقرى القليوبية.
وبالرغم من خلو قائمة مرشحي الرئاسة من النساء إلا أن المشاهد الأولى لليوم الأول من الانتخابات الرئاسية جاءت بتصدر النساء للمشهد أمام اللجان قبل فتحها منذ الساعة 7 صباحا في محافظة القليوبية
وتضم القليوبية 10 دوائر بـ 16 لجنة عامة، و674 لجنة، 546 مقرًا انتخابيًا ما بين 523 مقرًا داخل المدارس و23 مقرًا خارج المدارس، وعدد 1386 لجنة فرعية لاستقبال 3 ملايين و48 ألفا و951 ناخب وناخبة.